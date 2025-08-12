Está cada vez mais caro morar no Brasil, revela índice Os preços de imóveis residenciais no Brasil seguem em trajetória de alta, tanto nas vendas quanto nas locações. Levantamento do Índice... Revista Oeste|Do R7 12/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h58 ) twitter

aluguel

Os preços de imóveis residenciais no Brasil seguem em trajetória de alta, tanto nas vendas quanto nas locações. Levantamento do Índice FipeZAP mostra que, em julho, os valores médios de venda registraram aumento de mais de 0,5%. A informação foi divulgada na coluna do jornalista Carlo Cauti publicada na Edição 282 da Revista Oeste.

Para entender melhor essa tendência e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

