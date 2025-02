Etanol fica mais caro em 20 Estados e mais barato em 4, diz ANP Os preços médios do etanol hidratado aumentaram em 20 Estados, diminuíram em quatro e no Distrito Federal (DF) e permaneceram estáveis... Revista Oeste|Do R7 03/02/2025 - 19h27 (Atualizado em 03/02/2025 - 19h27 ) twitter

Especialistas explicam que a vantagem do etanol ocorre quando seu preço é até 70% do valor da gasolina, em razão do fato de o etanol ter um rendimento energético inferior | Fo

Os preços médios do etanol hidratado aumentaram em 20 Estados, diminuíram em quatro e no Distrito Federal (DF) e permaneceram estáveis e em dois. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

