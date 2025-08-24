Falências no Brasil aumentam 25% em quatro anos e podem bater novo recorde em 2025 Nos últimos quatro anos, o Brasil registrou uma elevação significativa no total de falências decretadas, evidenciando o ambiente desafiador...

Nos últimos quatro anos, o Brasil registrou uma elevação significativa no total de falências decretadas, evidenciando o ambiente desafiador enfrentado por empresas e produtores rurais pessoas físicas. Informações da Serasa Experian mostram que os decretos passaram de 622 em 2021 para 780 em 2024, representando um acréscimo de 25% nesse período.

