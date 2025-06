Fuga de milionários brasileiros atinge recorde em 2025

Revista Oeste |Do R7

O Brasil vive uma das maiores fugas de milionários da história recente. Segundo um relatório de migração global de riqueza da Henley & Partners, divulgado nesta semana, cerca de 1,2 mil brasileiros com patrimônio superior a US$ 1 milhão devem deixar o país em 2025 — quase o dobro do registrado em 2019, período pré-pandemia.

