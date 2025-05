Fundo imobiliário anuncia projeto residencial de R$ 1,7 bi na Barra da Tijuca (RJ) Um dos maiores fundos imobiliários do país, o Opportunity vai lançar seu principal projeto no Rio de Janeiro. O empreendimento será... Revista Oeste|Do R7 03/05/2025 - 08h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 08h00 ) twitter

Antigo Hipermercado Extra, onde o novo empreendimento imobiliário da Opportunity funcionará Revista Oeste - Economia

Um dos maiores fundos imobiliários do país, o Opportunity vai lançar seu principal projeto no Rio de Janeiro. O empreendimento será construído no terreno de 93 mil metros quadrados onde funcionava o hipermercado Extra, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital carioca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes desse grande lançamento!

