Fusão cria primeira ferrovia que ligará os EUA de leste a oeste

A Union Pacific (UP) firmou nesta semana um acordo para adquirir sua concorrente Norfolk Southern (NS) em uma operação de US$ 85 bilhões. O negócio, que ainda precisa de aprovação da Surface Transportation Board (STB), resultará na maior empresa ferroviária do país e na primeira com rotas diretas entre as costas leste e oeste dos Estados Unidos (EUA). A nova companhia terá valor estimado em US$ 250 bilhões.

