Gerdau e Marcopolo suspendem operações devido às chuvas no RS Empresas comunicaram impactos em suas operações devido à situação de calamidade pública no Estado.Leia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste| 04/05/2024 - 21h02 (Atualizado em 04/05/2024 - 21h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share