Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Gol retoma voos diretos entre Brasil e Venezuela

Depois de um intervalo de nove anos, a Gol Linhas Aéreas retomou suas operações na Venezuela e passa a disponibilizar voos diretos...

Revista Oeste|Do R7

Bandeira da Venezuela | Foto: Reprodução/ONU Revista Oeste - Economia

Depois de um intervalo de nove anos, a Gol Linhas Aéreas retomou suas operações na Venezuela e passa a disponibilizar voos diretos entre o Brasil e o país governado pelo ditador Nicolás Maduro. O anúncio da retomada foi realizado no perfil oficial da empresa no X, na segunda-feira 5.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante retomada de voos!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.