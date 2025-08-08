Gol retoma voos diretos entre Brasil e Venezuela Depois de um intervalo de nove anos, a Gol Linhas Aéreas retomou suas operações na Venezuela e passa a disponibilizar voos diretos... Revista Oeste|Do R7 08/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h38 ) twitter

Bandeira da Venezuela | Foto: Reprodução/ONU Revista Oeste - Economia

Depois de um intervalo de nove anos, a Gol Linhas Aéreas retomou suas operações na Venezuela e passa a disponibilizar voos diretos entre o Brasil e o país governado pelo ditador Nicolás Maduro. O anúncio da retomada foi realizado no perfil oficial da empresa no X, na segunda-feira 5.

