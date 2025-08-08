Gol retoma voos diretos entre Brasil e Venezuela
Depois de um intervalo de nove anos, a Gol Linhas Aéreas retomou suas operações na Venezuela e passa a disponibilizar voos diretos...
Depois de um intervalo de nove anos, a Gol Linhas Aéreas retomou suas operações na Venezuela e passa a disponibilizar voos diretos entre o Brasil e o país governado pelo ditador Nicolás Maduro. O anúncio da retomada foi realizado no perfil oficial da empresa no X, na segunda-feira 5.

