Governo mira criptoativos para compensar recuo no IOF As medidas do governo federal para compensar a “redução” da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) voltaram a ser alvo... Revista Oeste|Do R7 18/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 18/06/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criptoativos Impostos Haddad Revista Oeste - Economia

As medidas do governo federal para compensar a “redução” da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) voltaram a ser alvo de críticas. A mais recente investida da equipe econômica mira o mercado de capitais, com foco especial sobre os criptoativos.

Para saber mais sobre as implicações dessa proposta e o que ela significa para o mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Atriz Giovanna Antonelli nega responsabilidade em ação judicial

Banco Central eleva taxa básica de juros para 15% ao ano

O investimento bilionário do Mercado Livre em São Paulo