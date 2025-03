Honda vai criar moto inspirada no jogo Pokémon

Revista Oeste |Do R7

A Honda anunciou uma colaboração com a franquia Pokémon para desenvolver um conceito inédito de motocicleta baseado em Koraidon, personagem do jogo Pokémon Scarlet, de 2022. O projeto segue uma iniciativa semelhante à realizada no ano passado, quando a Toyota, montadora rival, criou um conceito inspirado em Miraidon, figura de Pokémon Violet.

