IBGE: Bahia e Pernambuco têm as maiores taxas de desemprego do país

Carteira de trabalho

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira, 14, Bahia e Pernambuco registraram o maior porcentual de desemprego no Brasil em 2024. Ambos os Estados registraram uma taxa de 10,8%. O Distrito Federal seguiu com 9,6%.

