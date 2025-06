IBGE: Brasil tem 6,8 milhões de pessoas desocupadas A taxa de desocupação, de 6,2%, no trimestre encerrado em maio de 2025, teve variação negativa de −0,6%, perante o trimestre de dezembro... Revista Oeste|Do R7 27/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 13h37 ) twitter

comparação trimestral Revista Oeste - Economia

A taxa de desocupação, de 6,2%, no trimestre encerrado em maio de 2025, teve variação negativa de −0,6%, perante o trimestre de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, 6,8%. A taxa caiu 1 ponto porcentual ante o trimestre móvel de março a maio de 2024, que ficou em 7,1%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou os dados nesta sexta-feira, 27.

