Ilha paulista do petróleo gera mais riqueza que a Arábia Saudita

A opulência da Arábia Saudita ganha forma em projetos faraônicos, castelos magníficos e coleções luxuosas — literalmente ao alcance apenas da realeza. Ainda assim, a riqueza local perde para a de Ilhabela, no litoral de São Paulo, ao menos do ponto de vista da produção por habitante. É o dobro do valor das Arábias. Mas a chave para tanto dinheiro é a mesma: extrair óleo de pedra, também conhecido como petróleo.

