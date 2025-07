INSS inicia devolução de descontos indevidos para até mais de 2 milhões de aposentados e pensionistas O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou, nesta semana, que até 2,27 milhões de aposentados e pensionistas podem ser... Revista Oeste|Do R7 08/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h38 ) twitter

INSS Revista Oeste - Economia

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou, nesta semana, que até 2,27 milhões de aposentados e pensionistas podem ser contemplados no primeiro lote da devolução de descontos indevidos feitos por sindicatos e associações. Esses beneficiários já haviam contestado os débitos, mas não obtiveram resposta das entidades no período estipulado, o que abre caminho para ressarcimento administrativo.

