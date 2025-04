Justiça decreta falência das Lojas Leader O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência do Grupo Leader, uma tradicional rede de lojas de departamento criada... Revista Oeste|Do R7 12/04/2025 - 10h45 (Atualizado em 12/04/2025 - 10h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As empresas que compõem o grupo incluem a União de Lojas Leader S.A., Companhia Leader de Promoção e Vendas, Leader.com.br S.A. e ULL Moda Ltda | Foto: Reprodução/Facebook

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência do Grupo Leader, uma tradicional rede de lojas de departamento criada em 1951, em Miracema, no noroeste Fluminense. A decisão, proferida pelo juiz Leonardo de Castro Gomes, da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, ocorreu em virtude do não cumprimento do plano de recuperação jJudicial aprovado em maio de 2021.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante notícia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Arrecadação de impostos do governo federal ultrapassa R$ 1,1 trilhão em 2025

Tarifas dos EUA não afetam planos da Embraer, diz presidente

Café, chocolate e carne: os alimentos mais afetados pela inflação