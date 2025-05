Lucro do Nubank cresce 74% no trimestre A Nu Holdings, controladora do Nubank, registrou lucro líquido de quase US$ 560 milhões no primeiro trimestre de 2025 — alta de 74... Revista Oeste|Do R7 14/05/2025 - 17h44 (Atualizado em 14/05/2025 - 17h44 ) twitter

Fundador e CEO do Nubank, o colombiano David Vélez Revista Oeste - Economia

A Nu Holdings, controladora do Nubank, registrou lucro líquido de quase US$ 560 milhões no primeiro trimestre de 2025 — alta de 74%, na comparação anual. O resultado superou as expectativas do mercado. A receita somou US$ 3,2 bilhões, o que representa um avanço de 40% em relação ao ano anterior e acima da estimativa de US$ 3,1 bilhões.

