Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Lucro dos planos de saúde mais do que dobra no 1º semestre

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou nesta terça-feira, 2, os resultados econômico-financeiros do setor de planos...

Revista Oeste|Do R7

Logo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) Revista Oeste - Economia

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou nesta terça-feira, 2, os resultados econômico-financeiros do setor de planos de saúde referentes ao primeiro semestre de 2025. De acordo com os dados enviados pelas operadoras e administradoras de benefícios, o lucro líquido somou mais de R$ 10 bilhões, crescimento de cerca de 130% em relação ao mesmo período de 2024.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.