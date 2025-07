Marfrig eleva participação na BRF para quase 60% A Marfrig Global Foods notificou a BRF que passou a deter, direta e indiretamente, 58,87% do capital social da companhia, segundo... Revista Oeste|Do R7 14/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 14/07/2025 - 08h57 ) twitter

agronegócio brasileiro saudita BRF Halal Revista Oeste - Economia

A Marfrig Global Foods notificou a BRF que passou a deter, direta e indiretamente, 58,87% do capital social da companhia, segundo comunicado divulgado no último sábado, 12. A atualização da participação foi informada no dia anterior, depois do fechamento do mercado, e ocorre em meio ao processo de fusão entre as duas companhias.

