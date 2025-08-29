Mega-Sena 2907 acumula e prêmio estimado chega a R$ 8 milhões
Nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas no concurso 2907 da Mega-Sena. A extração ocorreu na noite desta quinta...
Nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas no concurso 2907 da Mega-Sena. A extração ocorreu na noite desta quinta-feira, 28. Com isso, o prêmio acumulou. A sena teve os seguintes números:
30 – 33 – 42 – 44 – 52 – 56
De acordo com os organizadores, 22 apostas fizeram a quina. Cada uma receberá R$ 49.173,21. Já a quadra teve 1.245 ganhadores, que receberão R$ 1.432,29 cada. Para mais detalhes sobre o sorteio e as próximas apostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia. Leia Mais em Revista Oeste - Economia:
Nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas no concurso 2907 da Mega-Sena. A extração ocorreu na noite desta quinta-feira, 28. Com isso, o prêmio acumulou. A sena teve os seguintes números: 30 – 33 – 42 – 44 – 52 – 56 De acordo com os organizadores, 22 apostas fizeram a quina. Cada uma receberá R$ 49.173,21. Já a quadra teve 1.245 ganhadores, que receberão R$ 1.432,29 cada.
Para mais detalhes sobre o sorteio e as próximas apostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.
Leia Mais em Revista Oeste - Economia: