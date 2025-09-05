Mega-Sena 2910; confira as seis dezenas sorteadas
O sorteio do concurso 2910 da Mega-Sena ocorreu na noite de quinta-feira, 4, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 33 milhões. As seis dezenas sorteadas foram: 03 – 04 – 11 – 15 – 28 – 29.
