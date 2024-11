Mercado em baixa: Ibovespa inicia o dia em queda O Ibovespa, índice principal da bolsa de valores do Brasil, começou esta quarta-feira, 22, em queda de 0,55%, aos 130.345 pontos. A... Revista Oeste|Do R7 22/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h29 ) twitter

O Ibovespa, índice principal da bolsa de valores do Brasil, começou esta quarta-feira, 22, em queda de 0,55%, aos 130.345 pontos. A baixa continua a tendência da última semana, quando o índice caiu 0,65%. Em outubro, o Ibovespa acumula perda de 1,65%. + Leia mais notícias de Economia em Oeste Além de Ibovespa, dólar e euro também operam em alta No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 0,21%, cotado a R$ 5,70. A moeda americana mantém valorização, com ganho semanal de 0,07% e aumento de 4,62% no mês. O euro comercial também subiu 0,20%, atingindo R$ 6,17. Apesar da alta diária, a divisa teve queda semanal de 0,39%, mas registra ganho mensal de 1,63%. No cenário das criptomoedas, o bitcoin caiu 0,34% nas últimas 24 horas, sendo negociado a R$ 383.696,25. https://www.youtube.com/watch?v=Uv0RuNmBqGk Mesmo com queda de 2,64% na semana, a criptomoeda acumula valorização de 10,72% em outubro, o que evidencia a volatilidade do mercado. FMI melhora previsão de crescimento do Brasil A economia do Brasil deverá crescer 3% em 2024, mas deve desacelerar no ano que vem, segundo projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI) no relatório Panorama Econômico Mundial (WEO). Para este ano, o fundo subiu em 0,9 ponto percentual a previsão de desempenho para o Brasilem relação ao WEO de julho. Leia também: "Repórteres de Oeste vencem prêmio nacional de jornalismo econômico" O FMI credita a melhora ao “aumento do consumo privado e dos investimentos na primeira metade do ano, impulsionados por um mercado de trabalho aquecido, programas de transferência de renda do governo e impacto menor do que o esperado das inundações” que atingiram o Rio Grande do Sul, disse a entidade, em relatório. Para 2025, a organização diminuiu em 0,2 ponto percentual a previsão de crescimento do país com receio de uma política monetária restritiva e uma desaceleração do mercado de trabalho. O FMI estima que a inflação no Brasil irá fechar o ano 4,3% em 2024 e em 3,6% em 2025. O post Ibovespa abre o dia em queda e dólar sobe a R$ 5,70 apareceu primeiro em Revista Oeste.