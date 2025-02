Revista Oeste |Do R7

Mercado espera piora na inflação em 2025 e 2026 Especialistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) revisaram para cima a expectativa de inflação para 2025 e...

Especialistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) revisaram para cima a expectativa de inflação para 2025 e 2026. As informações foram divulgadas no Boletim Focus desta segunda-feira, 24.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro das previsões do mercado!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: