Mercado mantém projeção de inflação a 5,65% em 2025 Os analistas de mercado que participam do Boletim Focus esperam que a inflação termine 2025 em 5,65%, mesmo porcentual da semana passada... Revista Oeste|Do R7 06/03/2025 - 09h06 (Atualizado em 06/03/2025 - 09h06 ) twitter

O cálculo do salário mínimo leva em conta a inflação dos últimos 12 meses, encerrando-se em novembro, e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores |

Os analistas de mercado que participam do Boletim Focus esperam que a inflação termine 2025 em 5,65%, mesmo porcentual da semana passada. O relatório foi divulgado pelo Banco Central excepcionalmente na quarta-feira 5, em razão do feriado de Carnaval.

