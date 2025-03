Mobly ganha novo nome por causa da fusão com Tok A partir desta segunda-feira, 17, a Mobly passará a se chamar Grupo Toky, resultado da fusão entre Mobly e Tok A mudança reflete... Revista Oeste|Do R7 17/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 19h06 ) twitter

Mobly ganha novo nome por causa da fusão com Tok&Stork

A partir desta segunda-feira, 17, a Mobly passará a se chamar Grupo Toky, resultado da fusão entre Mobly e Tok&Stok. A mudança reflete a integração das duas marcas e a consolidação do negócio, com um olhar voltado para uma possível expansão futura com novas marcas.

Para saber mais sobre essa importante mudança no mercado, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

