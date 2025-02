No Brasil, quase metade do valor de um carro zero-quilômetro é imposto Os impostos sobre um carro zero-quilômetro chegam a 44% do valor total do veículo no Brasil. Na prática, isso significa que quase... Revista Oeste|Do R7 31/01/2025 - 07h26 (Atualizado em 31/01/2025 - 07h26 ) twitter

Tabela de quanto cada país cobra de imposto em carros 0km

Os impostos sobre um carro zero-quilômetro chegam a 44% do valor total do veículo no Brasil. Na prática, isso significa que quase metade do preço que o consumidor paga tem como destino os cofres públicos, e não a montadora.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

