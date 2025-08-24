Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

O plano emergencial do governo: um privilégio para poucos ou mais um paliativo para as exportações?

O governo federal anunciou, recentemente, o “Plano Brasil Soberano”, que foi alardeado como uma resposta firme e estratégica ao tarifaço...

Revista Oeste|Do R7

Revista Oeste - Economia

O governo federal anunciou, recentemente, o “Plano Brasil Soberano”, que foi alardeado como uma resposta firme e estratégica ao tarifaço norte-americano. Uma forma de defender a economia nacional de um ataque comercial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para entender todos os detalhes e implicações desse plano!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.