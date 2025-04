Revista Oeste |Do R7

O primeiro superbilionário da Forbes perdeu o título e os bilhões também “Dinheiro não aguenta desaforo”, e o empresário Yoshiaki Tsutsumi é prova viva desse ditado popular. Natural do Japão, ele foi o primeiro...

“Dinheiro não aguenta desaforo”, e o empresário Yoshiaki Tsutsumi é prova viva desse ditado popular. Natural do Japão, ele foi o primeiro nome do topo da lista de bilionários da Forbes e hoje nem sequer aparece no ranking.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e descubra mais sobre a trajetória de Yoshiaki Tsutsumi!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: