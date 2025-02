Pesquisa mostra que 70% das empresas esperam por um cenário econômico ruim em 2025 A pesquisa Raio-X do Empreendedor 2025, realizada pela escola de negócios G4 Educação, mostrou que 67,4% das empresas se preparam... Revista Oeste|Do R7 20/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 20h26 ) twitter

Empresas Economia Pesquisa

A pesquisa Raio-X do Empreendedor 2025, realizada pela escola de negócios G4 Educação, mostrou que 67,4% das empresas se preparam para um cenário econômico ruim em 2025. Os resultados também revelaram que 16,4% dos participantes acreditam em uma estabilidade no período, enquanto 16% projetam uma onda de otimismo no período vigente.

Para entender melhor as expectativas do mercado, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

