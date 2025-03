Petrobras anuncia redução de R$ 0,17 no preço do litro diesel A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira, 31, uma redução no preço do diesel nas distribuidoras, com uma diminuição de R$ 0,17 por... Revista Oeste|Do R7 31/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 31/03/2025 - 17h27 ) twitter

Posto de combustível em Brasília - Abastecimento, em alusão à matéria sobre o aumento do preço do diesel no Brasil

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira, 31, uma redução no preço do diesel nas distribuidoras, com uma diminuição de R$ 0,17 por litro, que começará a valer a partir desta terça-feira, 1º. Com essa alteração, o preço médio do diesel A cairá para R$ 3,55 por litro, o que representa uma queda de 4,78%.

