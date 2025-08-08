Logo R7.com
Petrobras anuncia retorno à distribuição de gás de cozinha

Depois de quase seis anos afastada do segmento, a Petrobras decidiu retomar sua atuação direta na distribuição de gás de cozinha,...

Revista Oeste|Do R7

Sede da Petrobras | Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Revista Oeste - Economia

Depois de quase seis anos afastada do segmento, a Petrobras decidiu retomar sua atuação direta na distribuição de gás de cozinha, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da estatal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante decisão!

