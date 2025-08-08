Petrobras anuncia retorno à distribuição de gás de cozinha
Depois de quase seis anos afastada do segmento, a Petrobras decidiu retomar sua atuação direta na distribuição de gás de cozinha,...
Depois de quase seis anos afastada do segmento, a Petrobras decidiu retomar sua atuação direta na distribuição de gás de cozinha, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da estatal.
Depois de quase seis anos afastada do segmento, a Petrobras decidiu retomar sua atuação direta na distribuição de gás de cozinha, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da estatal.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante decisão!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante decisão!
Leia Mais em Revista Oeste - Economia:
Leia Mais em Revista Oeste - Economia: