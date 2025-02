Revista Oeste |Do R7

Petrobras despenca na bolsa depois de lucro cair 70% As ações da Petrobras chegaram a cair mais de 6% durante as negociações na bolsa de valores nesta quinta-feira, 27. Em comparação...

As ações da Petrobras chegaram a cair mais de 6% durante as negociações na bolsa de valores nesta quinta-feira, 27. Em comparação com o fechamento da quarta-feira, 26, a estatal já perdeu R$ 27 bilhões em valor de mercado, caindo de R$ 516 bilhões para R$ 489 bilhões.

