Petrobras Investe R$ 870 Milhões na Reativação de Fábrica de Fertilizantes no Paraná A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 15, que vai investir R$ 870 milhões para reativar a fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados... Revista Oeste|Do R7 15/08/2024 - 12h26 (Atualizado em 15/08/2024 - 12h26 )



A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 15, que vai investir R$ 870 milhões para reativar a fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados (Ansa), localizada no Paraná. A unidade, que está inativa desde 2020, teve sua reabertura aprovada em junho de 2024, com previsão de início de produção no segundo semestre de 2025.

