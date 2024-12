PIB brasileiro cresce, mas desacelera PIB brasileiro cresce, mas desacelera Revista Oeste|Do R7 03/12/2024 - 20h29 (Atualizado em 03/12/2024 - 20h29 ) twitter

Histórico do PIB durante o ano fiscal de 2024

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou, nesta terça-feira, 3, que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2024. O colunista e comentarista Adalberto Piotto, no entanto, afirmou, no Jornal da Oeste, que se trata de uma desaceleração da produtividade em comparação ao histórico do ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para entender todos os detalhes sobre a desaceleração do PIB brasileiro!

