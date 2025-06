PIB da Argentina cresce quase 6% no 1º trimestre de 2025 O cenário econômico da Argentina apresentou expansão de 5,8% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo intervalo de 2024,... Revista Oeste|Do R7 23/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 23/06/2025 - 21h56 ) twitter

http://i.imgur.com/OXd4DCk.jpg onuroner/Getty Images

O cenário econômico da Argentina apresentou expansão de 5,8% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo intervalo de 2024, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 23, pelo Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A entidade é o equivalente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro dos detalhes sobre o crescimento da economia argentina!

