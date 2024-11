Preço do azeite vai cair, afirma pesquisador da USP Preço do azeite vai cair, afirma pesquisador da USP Revista Oeste|Do R7 15/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 15/11/2024 - 19h29 ) twitter

Os preços do azeite de oliva no Brasil enfrentaram um aumento expressivo em 2024, com alta de 50% somente no mês de junho. Carlos Eduardo Vian, pesquisador da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (q-USP), explica que a principal causa dessa elevação é a redução na safra global.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para mais detalhes sobre as previsões do mercado de azeite.

