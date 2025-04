Presidente Donald Trump amplia tarifas e cria tensão para o Brasil Mesmo com o recuo parcial em relação às tarifas globais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agitou o mercado ao anunciar... Revista Oeste|Do R7 10/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 10h26 ) twitter

Mesmo com o recuo parcial em relação às tarifas globais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agitou o mercado ao anunciar novas taxas sobre a China. As importações do país asiático passam a ser taxadas em 125%, segundo comunicado feito nesta quarta-feira, 9, por meio da Truth Social.

