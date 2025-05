Privatizada, Sabesp tem lucro de 80% e chega a R$ 1,5 bi no 1º tri A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) registrou lucro líquido de R$ 1,48 bilhão no primeiro trimestre de... Revista Oeste|Do R7 13/05/2025 - 23h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagens da estrutura da Sabesp em São Paulo Revista Oeste - Economia

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) registrou lucro líquido de R$ 1,48 bilhão no primeiro trimestre de 2025. O valor representa um crescimento de aproximadamente 80% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o lucro foi de R$ 823 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes sobre o desempenho da Sabesp!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Natura anuncia demissão de mais de mil funcionários da Avon International

Benefício de transição do Bolsa Família deixará de ser pago em junho

China investe pesado no Brasil e América do Sul para contornar conflito com os EUA, relata WSJ