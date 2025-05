Projeção do mercado para inflação cai pela 5ª semana seguida A mediana das projeções do Boletim Focus para a inflação acumulada de 2025 recuou de 5,51% para 5,50%, a quinta queda consecutiva.... Revista Oeste|Do R7 19/05/2025 - 12h27 (Atualizado em 19/05/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Economia

A mediana das projeções do Boletim Focus para a inflação acumulada de 2025 recuou de 5,51% para 5,50%, a quinta queda consecutiva. De acordo com a pesquisa semanal do Banco Central, divulgada nesta segunda-feira, 19, a estimativa continua 1 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%.

Para mais detalhes sobre as projeções do mercado e suas implicações, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Guerra, tratores e intrigas: conheça o fundador da Automobili Lamborghini

CVC desacelera abertura de novas lojas

Mega-Sena acumula e deve pagar prêmio de R$ 100 milhões