Raízen tem prejuízo bilionário em meio a rumores sobre entrada da Petrobras
As ações da Raízen registraram forte instabilidade nos últimos dias em meio a rumores de que a Petrobras poderia se tornar acionista...
As ações da Raízen registraram forte instabilidade nos últimos dias em meio a rumores de que a Petrobras poderia se tornar acionista da companhia. A Raízen, considerada a maior produtora de açúcar de cana e etanol do mundo, é uma joint venture formada pela Cosan e pela Shell. A informação foi divulgada na coluna do jornalista Carlo Cauti publicada na Edição 284 da Revista Oeste.
Para mais detalhes sobre essa situação financeira da Raízen e os rumores envolvendo a Petrobras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.
