Real é a 4ª moeda que mais valorizou frente ao dólar em 2025 Dados da agência Austin Rating, com base em informações do Banco Central, mostram que o real ocupa a quarta posição entre as moedas... Revista Oeste|Do R7 14/05/2025 - 21h43 (Atualizado em 14/05/2025 - 21h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Economia

Dados da agência Austin Rating, com base em informações do Banco Central, mostram que o real ocupa a quarta posição entre as moedas que mais valorizaram em relação ao dólar em 2025. O crescimento acumulado chegou a mais de 10% no ano, atrás apenas do rublo russo, do cedi ganês e da coroa sueca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

MEI precisa declarar imposto de renda? Veja regras

J&F e Paper Excellence firmam acordo para encerrar conflito pela Eldorado Celulose

Lucro do Nubank cresce 74% no trimestre