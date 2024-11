São Paulo FC vai lançar faculdade voltada aos esportes São Paulo FC vai lançar faculdade voltada aos esportes Revista Oeste|Do R7 19/11/2024 - 13h49 (Atualizado em 19/11/2024 - 13h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo FC vai lançar faculdade voltada aos esportes

O São Paulo FC, em parceria com o Grupo SEB e a Universidade do Futebol, está lançando a SPFC University, que promete chegar ao mercado como um projeto inovador no Brasil. A partir de 2025, o clube passa a oferecer cursos especializados na área esportiva, com ênfase no futebol.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

IPC-Fipe: inflação em São Paulo sobe 1,08%

Embraer assina acordo com fabricante de aeronaves da Indonésia

Enel quer seguir no Brasil e promete investir € 43 bi em melhorias