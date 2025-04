Suspensão do ‘tarifaço’ de Trump faz bolsas de valores do mundo dispararem As bolsas de valores da Ásia e da Europa fecharam em forte alta nesta quinta-feira, 10. O anúncio do presidente dos Estados Unidos... Revista Oeste|Do R7 10/04/2025 - 17h47 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump | Foto: REUTERS/Nathan Howard/File Photo

As bolsas de valores da Ásia e da Europa fecharam em forte alta nesta quinta-feira, 10. O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a suspensão por 90 dias do "tarifaço", imposto a dezenas de países, animou os investidores.

Para mais detalhes sobre como essa decisão impactou os mercados globais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Sabesp prevê receber R$ 1,48 bilhão em acordos com SP

Mega-Sena 2.851: sorteio pode pagar R$ 31 mi; quanto rende

UE suspende retaliações tarifárias aos EUA por 90 dias