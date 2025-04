‘Tarifaço’ de Trump entra em vigor nesta quarta-feira, 9 As tarifas adicionais dos EUA a produtos importados da China e sobretaxas a dezenas de outros países entraram em vigor nos primeiros... Revista Oeste|Do R7 09/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Donald Trump durante o anúncio de novas tarifas para importações

As tarifas adicionais dos EUA a produtos importados da China e sobretaxas a dezenas de outros países entraram em vigor nos primeiros minutos desta quarta-feira, 9. A iniciativa é parte da estratégia do presidente Donald Trump para impulsionar a reindustrialização norte-americana, com o retorno de fábricas e empregos ao país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes sobre o impacto das novas tarifas!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Trump eleva tarifas e intensifica guerra comercial com a China

União Europeia aprova primeiro pacote como reação às tarifas dos EUA

China promete reagir até o fim às tarifas impostas pelos EUA