Veja a lista da Forbes com os 10 bilionários do Brasil O panorama da riqueza no Brasil em 2025 ganhou novo destaque com a publicação da 13ª edição da lista anual de bilionários pela revista...

O panorama da riqueza no Brasil em 2025 ganhou novo destaque com a publicação da 13ª edição da lista anual de bilionários pela revista Forbes, revelada nesta quinta-feira, 28.

Para saber mais sobre os bilionários brasileiros e suas fortunas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: