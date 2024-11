Volume de serviços fica 16,4% acima do patamar pré-pandemia em setembro Volume de serviços fica 16,4% acima do patamar pré-pandemia em setembro Revista Oeste|Do R7 13/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 13/11/2024 - 19h49 ) twitter

Setor de Serviços em São Paulo

O setor de serviços no Brasil registrou crescimento de 1% em setembro comparado a agosto. O volume registrado supera em 16,4% o patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quarta-feira, 13.

