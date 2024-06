Tebet diz ser 'impossível' cravar meta zero e que 'não joga na loteria', mas objetivo é esse A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reforçou nesta quarta-feira, 12, que o governo mira a meta de déficit zero nas...

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reforçou nesta quarta-feira, 12, que o governo mira a meta de déficit zero nas contas públicas, mas que é "impossível" cravar que este será o resultado das contas públicas este ano. Ela disse que seria como "jogar na loteria". Desde o ano passado, o governo tem apresentado ao Congresso medidas de aumento da arrecadação, com o objetivo de cumprir a meta de zerar o rombo das contas públicas. Essa estratégia, contudo, tem encontrado mais resistências este ano. Tebet afirmou que o Executivo não trabalha "nem com a banda superior, nem com a banda inferior" da meta. "Não posso cravar, eu não jogo em loteria porque não tenho chance nenhuma de acertar. Cravar meta zero é impossível, mas vamos estar dentro da meta. Estamos mirando meta zero. Estamos contando com algumas recursos, óbvio, que às vezes vêm, excepcionais, que não são permanente", declarou a ministra. Caso, no fim do ano, quando for divulgado o último Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, for verificado que a meta não será cumprida, haverá contingenciamentos e bloqueios de gastos, reforçou Tebet. Essas medidas também poderão ser adotadas antes desse período.