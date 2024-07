Termina nesta quinta prazo para se inscrever em concurso da Gestão; salários são de R$ 8,3 mil

Alto contraste

Provas serão aplicadas em 25 de agosto Divulgação/ Agência Brasil

As inscrições para o concurso temporário para profissionais de tecnologia da informação do Ministério da Gestão terminam nesta quinta-feira (4). O certame prevê 200 vagas distribuídas em áreas de especialista em análise de processos de negócios, ciência de dados, desenvolvimento de software, experiência do usuário, gestão de projetos, infraestrutura de tecnologia da informação e segurança da informação e proteção de dados. A remuneração é de R$ 8.300,00 e os profissionais também receberão auxílio-alimentação.

Os interessados podem se inscrever pelo site do Instituto Aocp , responsável pela aplicação da prova, e a taxa de inscrição é de R$ 60. Segundo o edital, poderão solicitar isenção apenas candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. As provas serão aplicadas em 25 de agosto em todas as capitais. “O certame foi divulgado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”, informou a pasta.

De acordo com o Ministério da Gestão, os aprovados devem cumprir uma jornada semanal de 40 horas e estarão vinculados à Secretaria de Governo Digital da pasta, em Brasília. Para ser efetivado, os candidatos devem comprovar graduação de nível superior em qualquer área e experiência profissional de cinco anos nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Ciência de Dados, Administração Pública, Comunicação, Administração, Ciência da Informação ou Engenharias, ou título de mestre ou doutor nas mesmas áreas.

Recentemente, o edital foi alterado para que as vagas de UX passassem a incluir as áreas de Design e Ciências Sociais, e as de Ciência de Dados agora aceitam as áreas de Estatística e Ciências Contábeis.

A pasta informou, ainda, que servidores atuarão principalmente no programa Startup GOV.BR, que tem por objetivo “apoiar e acelerar projetos de transformação digital do governo federal”. Entre as 18 startups em operação, estão o FGTS Digital, o sistema SIGACrim, a implantação do Processo Eletrônico Nacional (PEN) em estados e municípios e a atualização e modernização do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Além destas, outras seis Startups GOV.BR estão em desenvolvimento.