Tira-dúvidas IR 2024: posso doar parte do IR a instituições do RS? Para isso, o contribuinte deve se atentar a alguns pontos para garantir que os valores cheguem até as organizações

Região enfrenta a maior tragédia climática da história ( Gustavo Mansur/ Palácio Piratini/Governo do Rio Grande do Sul)

O Brasil acompanha os resgates e a recuperação do estado do Rio Grande do Sul depois da maior tragédia ambiental na região. Em uma corrente do bem, pessoas de todo o país se juntam para enviar água, comida, itens de higiene e brinquedos para as famílias, que perderam tudo em alguns casos. Porém, outra forma de ajudar é pelo Imposto de Renda, já que o contribuinte pode destinar parte do tributo a instituições, incluindo as do sul do Brasil, em forma de doação. Para isso, a pessoa deve se atentar a alguns pontos para garantir que os valores cheguem até as organizações. Uma série de reportagens ajuda a população a prestar contas com o Leão neste ano. Caso você tenha uma sugestão, basta enviar nas redes sociais do R7 e da RECORD.

Segundo Guilherme Di Ferreira, advogado no Lara Martins Advogados e diretor-adjunto da Comissão de Direito Tributário da OAB/GO, as doações podem ser feitas durante o ano e também ao declarar o IR, porém, o contribuinte deve ficar atento aos pré-requisitos.

Posso doar parte do IR a instituições do RS?

“Existe a possibilidade de direcionar uma parte do nosso pagamento do Imposto Renda para instituições, principalmente aquelas no Rio Grande do Sul. Durante o ano, você pode fazer doações ou, no momento que você estiver fazendo a sua declaração, você pode destinar uma parte do IR como donativo. Porém, existem algumas regras e limitações.

A primeira é que, quando se trata de pessoa física, você não poderá fazer a declaração simplificada, e no momento da finalização, basta escolher a instituição que você quer destinar uma parte do que você vai pagar pata a instituições, como as do Rio Grande do Sul.

Já na ajuda que acontece ao longo do ano, o contribuinte deve conferir se aquele CNPJ ou instituição estão cadastrados para receber a porcentagem paga pelo imposto. De qualquer forma, você vai ter que pagar o seu IR, mas pode destinar até 7%, a depender a instituição.”

Imposto de Renda 2024

O programa da declaração está disponível para download no site da Receita Federal. O prazo para a entrega da declaração termina em 31 de maio. Com novas regras, todo brasileiro que teve rendimento acima de R$ 30.639,90 em 2023 é obrigado a declarar. A previsão da Receita é que 43 milhões de pessoas enviem a documentação neste ano.