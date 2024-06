USDA mantém estimativas de produção para soja e milho nos EUA em 2024/25

Alto contraste

São Paulo, 12 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) manteve suas estimativas para a produção de soja e milho no país em 2024/25. Em seu relatório mensal de oferta e demanda, publicado nesta quarta-feira, 12, a agência estimou a safra de soja 2024/25 em 4,450 bilhões de bushels (121,12 milhões de toneladas), sem variação ante o mês anterior. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um número menor, de 4,444 bilhões de bushels (120,96 milhões de toneladas). Para o milho, o USDA manteve a projeção de colheita em 14,86 bilhões de bushels (377,44 milhões de toneladas) em 2024/25. Analistas esperavam uma redução para 14,845 bilhões de bushels (377,06 milhões de toneladas). Para a produção de trigo dos EUA em 2024/25, USDA elevou sua projeção de 1,858 bilhão para 1,875 bilhão de bushels (50,57 milhões para 51,03 milhões de toneladas). Analistas esperavam um número um pouco maior, de 1,887 bilhão de bushels (51,36 milhões de toneladas). Quanto aos estoques domésticos, o USDA elevou as reservas de soja ao fim da temporada 2024/25 de 445 milhões para 455 milhões de bushels (12,11 milhões para 12,38 milhões de toneladas). A nova previsão ficou em linha com a expectativa de analistas. Para 2023/24, a estimativa foi elevada para 350 milhões de bushels (9,53 milhões de toneladas). Para o milho, a projeção do USDA é de estoques de 2,102 bilhões de bushels (53,39 milhões de toneladas) em 2024/25, sem variação ante a estimativa de maio. A expectativa do mercado era de 2,048 bilhões de bushels (52,02 milhões de toneladas). Para 2023/24, a estimativa ficou inalterada em 2,022 bilhões de bushels (51,36 milhões de toneladas). Em relação ao trigo, o USDA estimou as reservas em 758 milhões de bushels (20,63 milhões de toneladas) em 2024/25, em comparação a 766 milhões de bushels (20,85 milhões de toneladas) em maio. Analistas esperavam um volume maior, de 782 milhões de bushels (21,28 milhões de toneladas). Para 2023/24, a estimativa foi mantida em 688 milhões de bushels (18,73 milhões de toneladas). Estoques mundiais O USDA reduziu os estoques globais de soja ao fim de 2024/25 de 128,5 milhões para 127,9 milhões de toneladas, enquanto os analistas esperavam reservas de 127,8 milhões de toneladas. Para o milho, o USDA projetou os estoques em 310,8 milhões de toneladas, ante 312,3 milhões de toneladas projetadas em maio. Analistas esperavam 311,3 milhões de toneladas. Em relação ao trigo, o USDA reduziu as reservas globais de 253,6 milhões para 252,3 milhões de toneladas ao fim de 2024/25, levemente acima da estimativa de analistas, de 252 milhões de toneladas. *Com informações da Dow Jones Newswires