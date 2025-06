‘Valores a receber’: brasileiros têm R$ 9,7 bilhões esquecidos em bancos; veja como resgatar Até o fim de abril, sistema devolveu R$ 10,38 bilhões, de um total de R$ 20,12 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 11h02 (Atualizado em 10/06/2025 - 11h20 ) twitter

Brasileiros têm R$ 9,7 bilhões para resgatar Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O total de dinheiro esquecido em instituições financeiras e bancos para ser resgatado pelos consumidores já se aproxima dos R$ 10 bilhões. O SVR (Sistema de Valores a Receber) , do Banco Central, atualizou nesta terça-feira (10) o valor para devolução em R$ 9,74 bilhões.

Até o fim de abril, o sistema devolveu R$ 10,38 bilhões, de um total de R$ 20,12 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras.

Em relação ao número de beneficiários, 30,6 milhões de correntistas haviam resgatado valores. Por outro lado, 51,7 milhões de beneficiários, entre pessoas físicas e jurídicas, ainda não sacaram seus recursos.

Segundo o Banco Central, o Sistema de Valores a Receber é aberto, e, por isso, novos valores podem ser incluídos mensalmente por instituições financeiras.

A consulta e o pedido de resgate podem ser feitos a qualquer tempo. Os valores não resgatados permanecem guardados nas instituições financeiras.Os valores divulgados se referem ao mês de março.Os valores divulgados se referem ao mês de março.

Total de valores a receber por tipo de instituição (R$)

Bancos – R$ 5,93 bilhões;

– R$ 5,93 bilhões; Administradora de consórcio – R$ 2,3 bilhões;

– R$ 2,3 bilhões; Cooperativas – R$ 829,6 milhões;

– R$ 829,6 milhões; Instituições de pagamento – R$ 430,9 milhões;

– R$ 430,9 milhões; Financeiras – R$ 166,3 milhões;

– R$ 166,3 milhões; Outros – R$ 31 milhões;

– R$ 31 milhões; Corretoras e distribuidoras – R$ 7,8 milhões.

Quantidade de beneficiários por faixa de valores a receber

• Entre R$ 0 e R$ 10 – 37,9 milhões

• Entre R$ 10,01 e R$ 100 – 14,4 milhões

• Entre R$ 100,01 e R$ 1.000 – 6 milhões

• Acima de R$ 1.000,01 – 1,1 milhão

